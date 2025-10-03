HABER

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Gaziantep’te 2 işçi servisi, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi İpekyolu üzeri adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.G. idaresindeki işçi servisi, S.B. idaresindeki işçi servisi, S.F. idaresindeki hafif ticari araç ve B.Ç. idaresindeki aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen yoldaki trafik akışı ise kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

