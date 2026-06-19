Gaziantep’te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 43 kişiyi 300 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 43 kişiyi 300 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bin 63 adet fişek, 1 milyon 550 bin 920 TL, 200 Euro, 4 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet çek senedi, 1 adet senet defteri, 1 adet çelik kasa ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.