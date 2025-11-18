HABER

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu şahsı silahla yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye İlçesi Elbistanhöyüğü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle S.P., F.P., Y.P., A.P. ve M.P. isimli şahıslar ile Y.Y., K.Y., M.H.Y. ve D.S. isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada S.P. isimli şahıs yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisini yaralayan şahıs tutuklandı 1

Olayın ardından çalışma yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Tamamlanan yasal işlemlerin arından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.H.Y. isimli şahıs tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiplerin şahısların ev ve eklentilerinde yaptığı aramalarda ise 3 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 126 adet av tüfeği fişeği, 48 adet tabanca mermisi ve 11 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.Kaynak: İHA

Gaziantep
