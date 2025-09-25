HABER

Gaziantep’te firari FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep’te 7 yıldır firari olan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te firari FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan N.B. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Gaziantep
