Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine şafak operasyonu: 7 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik şafak operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonlar sonucunda, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişini organize eden, ülkeye getirdikleri düzensiz göçmenleri alıkoyarak darp eden, bu görüntüleri video kaydına alıp göçmenlerin yurt dışındaki ailelerine göndererek zorla para talep ettikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan M.N.K., Y.T., C.A., D.A., R.B.K., M.D.B., S.A.K., M.İ.K ve A.B. isimli 9 şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan M.N.K., Y.T., C.A., R.B.K., S.A.K., M.İ.K ve A.B. isimli 7 şahıs tutuklanırken M.D.B. ve D.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

