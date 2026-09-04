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Gaziantep’te iki grup arasındaki kavga cinayetle son buldu

Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te iki grup arasındaki kavga cinayetle son buldu

Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Almina Melisa Aker Parkı’nda iki genç grup arasında ’küfürleşme’ nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahların da kullanılması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay sonrası yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada vücuduna isabet eden kuşunla ağır yaralanan 17 yaşındaki Halil İbrahim Doğruer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Doğruer’in Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te iki grup arasındaki kavga cinayetle son buldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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