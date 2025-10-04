Gaziantep’te iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Gaziantep’te cıvata ve vida ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına 25 araçla 100 itfaiye personeli müdahale etti.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde (KÜSGET) bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, cıvata ve vida ürünleri satış yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen sardı. Yangın sonrası kendisini son anda dışarı atan çalışanlar, durumu, 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 25 araç ve 100 personelle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır