Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucu Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 15 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 230 kg gümrük kaçağı tütün, 5 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara, 371 litre gümrük kaçağı alkol, 44 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 4 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olaya ilişkin 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır