Gaziantep'te kar yağışı mutluluk getirdi

Son yıllarda Gaziantep’te ciddi kuraklık yaşanmıştı. Gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dondurucu soğuk, kar yağışı ile birlikte etkisini kaybetti. Uzun bir aradan sonra yoğun kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı, gece saatlerinden itibaren devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Karın tadını en çok çocuklar çıkardı. Kent, kar yağışı ile beyaza büründü. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk hava, kar yağışı ile biraz azaldı. Kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor.

İş dönüşü yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yollarda araçlarını çıkaramayan sürücüler, toplu taşıma araçlarını tercih etti. Şehirlerarası yollarda aksamalar yaşanmaması için ekipler çalışmaları artırdı. Hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düştü. Gün boyu ve yarın da kar yağışı devam edecek.

Yoğun kar yağışı, trafikte zorluklara neden oldu. Kış lastiği ve zincir takmayan sürücüler zor durumda kaldı. Eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Yetkililer, sürücüleri kış lastiksiz çıkmamaları konusunda uyardı. Uzun bir aradan sonra kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar mutlu oldu.

Kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Yetişkinler de eğlenceden geri kalmadı. Yol kenarında park etmiş araçların üstü karla kaplandı. Kar atarak eğlenen vatandaşlar, dengesini kaybedip düştü. Kar yağışı, mutlu eden bir manzara oluşturdu. Tarım ürünlerine de fayda sağlayacağı düşünüldü.

Vatandaşlar, kar yağışını uzun bir aradan sonra görmekten mutluluk duydu. Kar yağışının tadını çıkardıklarını belirttiler.

