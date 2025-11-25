HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı koca, polis ekiplerince silahla vurulduktan sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı 1

KARISINI ÖLDÜREN ZANLI, POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI

Karısını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerine yakın bir noktada kıstırılan zanlı, teslim olmayı reddedip ekiplere karşılık verme teşebbüsünde bulununca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif yaralanan zanlı, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı kocanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı 2

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı 3

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı 4

Gaziantep’te karısını öldüren zanlı, polis tarafından vurularak yakalandı 5

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildiIğdır’da kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi
Sinop’ta 2025 yılında 2 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiSinop’ta 2025 yılında 2 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.