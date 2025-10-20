Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması" kız öğrenciler Türkiye finali Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Müftülüğü ev sahipliğinde kız Kur’an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya Amasya’dan katılan Ayşe Hümeyra Çetin, yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmaya 7 bölgeden birinci olan kız öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmaya katılan kız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okumak için yarıştı.

Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada kız öğrenciler, jüri tarafından belirlenen surelerin ayetlerini yüzünden okudu.

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz Bölgesi Kur’an kursları arasında düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Yüzüne Güzel Okuma Yarışması"nda Amasya’yı temsil eden ve bölge birincisi olan Merzifon Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencisi Ayşe Hümeyra Çetin, yarışmanın Türkiye finalinde de birinci olarak önemli bir başarı elde etti.

Yarışma öncesi düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, "Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk’ın biz müminlere en büyük hediyesi, Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem’in bizlere en büyük emaneti. Kur’an-ı Kerim, bize yaratılış gayemizi, varoluşumuzun hikmetini öğreten muhteşem bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk’ın alemlere rahmet, Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem’e Hazreti Cibril vasıtasıyla indirdiği muhteşem bir kitaptır. Bu kitap ki bizi aziz kılmaya geldi, bizi yüceltmeye geldi. O yüzden Allah Resulü, ‘nice toplumlar vardır ki Allah’ın kitabına gönül verdikleri, ona iman ettikleri, onunla amel ettikleri için Allah onları yüceltir. Niceleri de vardır ki, onları Kur’an-ı Kerim’i yaşam süreçlerinden tecrit ettikleri için Allah onları alçaltır’ buyuruyor. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim bizi yüceltmeye, bize hayatı anlamlı kılmaya gelen muhteşem bir kitap. Dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı anlamlı kılan ilkeleri öğreten muhteşem bir kitap. Sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da inşa eden muhteşem bir kitaptır" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen de, "Kur’an-ı Kerim bir hayat, bir şifa kitabıdır. Dünyada okunduğunda Cenab-ı Hakk’ın cennet lezzeti, dere verdiği birkaç eylemden bir tanesidir. Sadece okunmasına böyle bir lezzet koymuşsa, yaşanmasına nasıl bir lezzet koyduğunu yaşayanlar bilir. Allah yaşayanlardan eylesin. Hepiniz birincisiniz ama siz hem birincisiniz hem de bir incisiniz. Bu yarışmaya katılan katılımcıların hepsi benim için birincidir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftü Vekili Yasin Aktaş da, "Bu küçük yaşta gönüllerini Kur’an’a veren, hafızlık yapmak için gayret gösteren, seslerini Kur’an-ı Kerim ile güzelleştiren yavrularımızın Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumak için birbirleriyle yarışacakları güzel bir program oldu. Bu yarışmada netice ne olursa olsun öğrencilerimizin hepsine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ayşe Hümeyra Çetin de, "Amasya İl Müftülüğü’nde Kur’an-ı Kerim’in Güzel Okuma Yarışmasında birinci oldum. Sonradan Giresun’da aynı yarışmada birinci oldum. En sonunda Gaziantep’te Türkiye finalinde birinci oldum ve iki tane tam altın kazandım. Çok mutluyum, çok sevindim" ifadelerinde bulundu.

Ayşe Hümeyra Çetin’in hocası Meşkure Köklü ise, "Çok mutluyuz. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Kendisi çok başarılı ve ahlakı çok düzgün bir öğrencidir. Kendisini tebrik ediyoruz. Her zamanki gibi bizi yine gururlandırdı. Bölgede de gururlandırdı. Şu an Türkiye birincisi oldu. Yine gururlandırdı. Kendisini çok tebrik ediyoruz. Ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle güzel evlat yetiştirdikleri için ailesini tebrik ediyoruz. Birinciliği bekliyorduk ve elhamdülillah aldık. Çok mutluyuz, gururluyuz ve sevinçliyiz" diye konuştu.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yarışmaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Gaziantep İl Müftü Vekili Yasin Aktaş, ilçe müftüleri, Kur’an kursu hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

