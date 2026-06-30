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Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında 5 bin 167 şahıs ile 957 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık gibi suçlara yönelik şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilen uygulamaya 13 asayiş timi, 3 otoyol jandarma timi, 5 trafik jandarma timi, 5 JASAT, 2 KOM timi, 2 narkotik köpeği unsuru, 2 çay ve tütün arama köpeği unsuru, 12 güvenlik korucusu katıldı.

Kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi

Uygulamalar kapsamında yapılan aramalarda 10 gram amfetamin, 29 gram kubar esrar, 7 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron ve 75 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

353 aranan şahıs yakalandı

Uygulanan şok yol kontrol uygulamalarında 5 bin 167 şahıs ile 957 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs yakalanırken, 7 araç ise trafikten men edilirken 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Diğer yandan uygulamalar sırasında uyuşturucu madde kullanmaktan 8 kişi hakkında işlem yapılırken, yol izin belgesi bulunmayan 21 yabancı uyruklu şahıs hakkında da adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 1

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 2

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 3

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 4

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 4

Gaziantep’te şok yol kontrol uygulaması: 74 aranan şahıs yakalandı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep denetim
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