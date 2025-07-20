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Gaziantep’te tanker ile çekici çarpıştı: 2 ölü

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde tanker ile çekicinin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri Ebubekir Demir (45) ve Adem Bozkurt (25) hayatını kaybetti.Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana ve Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı bağlantı yolunda meydana geldi.

Gaziantep’te tanker ile çekici çarpıştı: 2 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana ve Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Ebubekir Demir yönetimindeki tanker ile Adem Bozkurt'un kullandığı çekiciyle çarpıştı. Çekici devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücüler Demir ile Bozkurt’un sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettikleri tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Ebubekir Demir ve Adem Bozkurt'un cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tanker
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