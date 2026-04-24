HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’teki rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Gaziantep’te rüşvet suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 8’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte rüşvet suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 2 tüfek, 1 tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Putin açıklaması! "G20 Zirvesi'ne katılabilir"Rusya'dan Putin açıklaması! "G20 Zirvesi'ne katılabilir"
Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yılı anma etkinlikleriÇanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yılı anma etkinlikleri

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.