Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden yangın tatbikatı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir kurum içi yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekiplerin planlı ve hızlı şekilde organize olduğu tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, personelin muhtemel acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamak, kurum için afet planı güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için belediye binasında bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İstanbul İtfaiyesi iş birliğinde düzenlendi. Yangının başladığını belirten sirenlerin çalmasıyla birlikte personel, hızla acil çıkış noktalarından tahliye edildi. Bu sırada arama-kurtarma ekipleri, her katta yönlendirmeler yaparak, tahliyelerin daha seri ve planlı bir şekilde yapılmasını sağladı.

Yangın anında doğru müdahale yöntemleri anlatıldı
Binanın tamamen tahliye edilmesinin ardından personel, belediye binasının yanındaki acil durum toplanma alanında toplandı. Burada kontrollü olarak çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Tatbikat kapsamında yangına doğru müdahale şekli ve yangın güvenliği hakkında personele detaylı bilgiler verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

