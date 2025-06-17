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Gaziosmanpaşa tartışması sürüyor! CHP lideri Özgür Özel: "Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar, almadınız yamyam gibi gidip çöktünüz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile birlikte Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bunun üzerine üç ilçede de başkanvekili seçimleri yapıldı. Gaziosmanpaşa da AK Parti ile MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla AK Parti’ye geçmişti. Yeni başkanvekili Eray Karadeniz, ilk günüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Gaziosmanpaşa tartışması sürüyor! CHP lideri Özgür Özel: "Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar, almadınız yamyam gibi gidip çöktünüz"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bugün yaptığı grup toplantısında AK Partili yöneticileri sert bir dille eleştirdi. Hem mazot / benzin fiyatlarından hem sebze meyve fiyatlarından başlayan sözlerini Gaziosmanpaşa’ya getiren Özgür Özel, AK Partili yöneticileri Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne çökmekle suçladı.

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ÖZGÜR ÖZEL: “GAZİOSMANPAŞA’YI ALMADINIZ YAMYAM GİBİ ÇÖKTÜNÜZ”

AK Parti’yi sert bir dille eleştiren Özgür Özel; “Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar. Siz Gaziosmanpaşa'yı almadınız. Gaziosmanpaşa'yı Gaziosmanpaşalılar Hakan'a verdi, siz yamyam gibi gittiniz Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöktünüz.” İfadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

“Türkiye'de yüzde 60'a yakın asgari ücretli var, normalde zam yapacaksınız maaşının üzerine enflasyon koyarsınız, refah payı da koyarsınız. Refah payı vermiyorlar, büyüme vermiyorlar. O da TÜİK'in enflasyonu! En makul hesaba göre asgari ücretin 35 bin TL, 30 bin TL olması gerekirken 22 bin TL verdiler.”

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Özgür Özel
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