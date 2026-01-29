HABER

Gazipaşa‘da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 33 ZH 802 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile E.T. yönetimindeki 07 BGJ 971 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan C.T. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya motosiklet kazası
