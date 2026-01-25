Gazipaşa’da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil kaldırıma çıkarak yan yattı.

Kazaya karışan araç sürücüsü, olay yerinde durmadan kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır