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  4. Gazipaşa’da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gazipaşa’da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

29.03.2025 09:20
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ‘patpat’ olarak tabir edilen motorlu tarım aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Gazipaşa’da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Gazipaşa’nın Karatepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hasan Akbaş yönetimindeki ‘patpat’ diye bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Hasan Kocabaş’ın (61) hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş’ın cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaralı Hasan A.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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