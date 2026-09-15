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Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden M.K.’nın 1,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. (39) yönetimindeki otomobil ile M.K. (29) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü O.T. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde M.K.’nın 1,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 1

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 2

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 3

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 4

Gazipaşa’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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