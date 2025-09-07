HABER

Gazipaşa’da devrilen kamyonetin sürücüsü ve eşi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki kamyonet, Anamur yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.D. ve yolcu olarak bulunan eşi A. D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, devrilen araçtaki yaralıların yardımına koştu. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

