Gazipaşa’da Filistinli çocuklar için resim etkinliği düzenlendi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde öğrenciler, Gazze’de hayatını kaybeden çocuklar için resimler çizdi.

İlçedeki çeşitli okullardan katılan öğrenciler, Gazze’de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için resimler çizdi, acılarını paylaştı ve dualar etti. Gazipaşa İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinde öğrenciler, Gazze’de savaşın bir an önce sona ermesi ve çocukların ölmemesi için temennilerini dile getirdi. Çocuklar, çizimleriyle barış, kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi.

Etkinlikte konuşan Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, "Çocuklarımızın duyarlılığı bizlere umut veriyor. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara sessiz kalmamak hepimizin görevidir" dedi.

(İHA)