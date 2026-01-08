Gazlı içeceklerin ilkinin soda olduğu ve sodanın da 1767 yılında icat edildiği bilinmektedir. İlk ticari soda suyu olarak bilinen içecek ise 1783 yılında satışa sunulmuştur. Şekerli suların karbondioksit gazı ile işlenerek elde edilmesi yolu ile üretilebilen gazlı içecekler her yaştan her kesimden insanın severek içtiği, yemeklerin yanında ya da tek başına tüketebildiği içeceklerdir. Gazlı içeceklerin pH değerleri 2,4 ve 4 arasında olabildiği için diş çürümesi gibi çeşitli sağlık sorunları yaşanabilmektedir. Her ne kadar ferahlatıcı etkisi ile çok tercih edilse de gazlı içecekler de diğer birçok yiyecek ve içecek gibi aşırı miktarlarda tüketilmemelidir.

İlk kez Amerika’da eczanelerde satılmaya başlanan gazlı içeceklerin tarihi aslında tıbbi amaçlar için taze şekilde hazırlanıp sunulan karbonatlı sulara kadar uzanmaktadır. 1800’lü yıllarda eczanelerde kurulan özel çeşmelerde meşrubat adı ile bu gazlı içecekler dağıtılmıştır. Aromalı şuruplar ile gazlı suların karıştırılması ile üretilen meşrubatlar çok kısa süre içinde çok popüler bir içecek haline gelmiştir.

Gazlı içecekler bardağa dökülünce neden köpürür?

Gazoz, renkli gazoz, kola, soda gibi birçok farklı gazlı içecek türünün ortak özelliği üretimleri sırasında içine karbondioksit eklenmesidir. Basınç yardımı ile sıvı içinde karbondioksitin çözülmesi sağlanır. İçeceğin kapağı açılıp bardağa boşaltıldığı zaman karbondioksit yeniden gaz haline geçer ve sıvıdan ayrılmış olur. Bu durum gazlı içeceğin köpürmesi olarak tanımlanır.

Karbondioksit, gazlı içeceklerin taze bir şekilde muhafaza edilebilmesini sağlamaktadır. Yüksek miktarlarda karbondioksit bulunan içeceklerde bakteri üremesi de mümkün olmaz. Tüm gazlı içeceklerde çözünmüş olarak yer alan karbondioksitin açığa çıkması ile basınç artar. Sıvı bu nedenle şişesinden ya da kutusundan patlar gibi ani bir şekilde çıkar. Açılan şişe ilk kez açıldığı zaman da hafif bir ses duyulur. Çıkan bu ses karbondioksitin sesidir.

İçeceklerin kutularında ya da şişelerinde taze bir şekilde uzun süre muhafaza edilebilmesini sağlayan karbondioksit tüm gazlı içeceklerde yer alır. Karbondioksit dışında gazlı içeceklerde fosforik asit gibi başka kimyasallar ile birlikte türlü katkı maddeleri, aromalar, yapay renklendiriciler ve çeşitli katkı maddeleri de bulunmaktadır.

Sıvı hale getirilen karbondioksit içeceğe eklenir ve şişe açıldığı zaman gaz fazına dönüşü hava ile karışır. İçecekte de dışarıdan kabarcıkları oluştuğu görünür. Özellikle çalkalandığı zaman gazlı içecekler daha fazla köpürür. Bunun nedeni basınçtır. İçeceğin içinde yer alan gaz çalkalanmış olan içecekten daha hızlı çıktığı için daha çok köpük ve kabarma meydana gelir.