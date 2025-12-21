Tüm gazlı içeceklerde çözünmüş bir halde bulunan karbondioksit gazı açığa çıktığı zaman basınçta artış yaşanır. Bu artış da sıvının şişeden şişeyi patlatacakmış gibi bir şiddet ile aniden çıkmasına neden olur. Şişe ilk kez açıldığı zaman mevcut gaz nedeniyle bir ses duyulur. Kapak açılır açılmaz duyulan bu ses içeceğin içeriğinde yer alan karbondioksitin sesidir.

Şişe kapalı olduğu zaman gazlı içeceğin bileşenlerinde yer alan karbondioksit belli bir basınç altında kalır. Karbondioksite uygulanan basınç gazın su içinde çözünerek karbon asidinin sulu çözeltisinin meydana gelmesine neden olur. Ancak ortamda bu durumda yalnızca karbonik asidin sulu çözeltisi olmaz. İçeriğinde bir miktar karbondioksit de bulunur.

Karbondioksit suda çözünüp karbonik asidin meydana gelmesini sağlarken açığa çıkmış olan karbonik asidin bir miktarı yeniden karbondioksite dönüşmektedir. Bu sırada ise gaz şişenin ağız kısmında toplanır. Şişe açılır açılmaz içinde yer alan basınç hızlı bir şekilde düşer. Karbondioksit de bu esnada genleşir ve daha çok hacim kaplar.

Gazlı içecek şişesi çalkalanırsa şişenin ağız tarafında birikmiş olan gaz fazla sayıda baloncuk biçiminde içeceğin bütününe yayılır. Küçük gaz balonları şişe açılında çok şiddetli bir hızla genleşir. Sabit sıcaklıkta bir fazın hacmi ve basıncı ters olarak değişeceği için şişe açılınca basınç dört katı azalırken balonların hacmi aynı oranda artar. Baloncuklar şişe açılınca hızla çıkmaya çalıştığı için sıvıyı da iter.

Gazoz ya da soda neden bir süre sonra gazını kaybeder?

Soda ve gazoz gibi gazlı içeceklerin yer aldığı şişeler sallanır ve çalkalanırsa baloncukların çıkma çabası nedeniyle bir tür patlama yaşanır. Öte yandan gazlı içecekler bir süre sonra gazlı olma özelliklerini kaybedebilmektedir. Bu durumun da bilimsel bir açıklaması bulunmaktadır.

Kola, gazoz ya da soda gibi tüm gazlı içecekler tadı ya da rengi ne olursa olsun kutularından ya da şişelerinden çıktıktan sonra ilk hallerindeki gibi kalmazlar. İlk kez açılan bir gazlı içecek şişesi açıldığında tıss benzeri bir ses çıkartır. Bu sesler ise daha sonra açıldıklarında artık çıkmaz.

Gazlı içecekler ilk kez açıldığı zaman çıkan ses aslında kimyasal bir sürecin sonucu olarak meydana gelmektedir. Asitli içeceklerde meydana gelen kabarcıklar karbonatlaşma süreci yaşadıkları için oluşurlar. Bu baloncuklar içeceğin içinde yer alan maddelerin kimyasal tepkime yaşaması sonucunda olur.

Asitli içecekleri üreten üretici firmalar, cam, plastik ya da teneke kutuların içindeki basınç oranını arttırırlar ve bu ürünleri düşük sıcaklıklarda tutarlar. Bu şartlar sağlandığı zaman su molekülleri çok fazla oranda karbondioksit molekülünü tutabilmektedir. Hava geçirmeme özelliğine sahip olan kurular içindeki karbondioksitin bir miktarı da suda çözünür.

Gazlı içeceklerin içine eklenen su ve karbondioksit basınç yolu ile eklenir. Bu basınç karbondioksitin gaz formundan sıvı formuna geçmesi ile ana sıvıya karıştırılması sayesinde oluşmaktadır. Karbondioksit gazının kaçmaması gerekir. Ancak soda, gazoz gibi asitli içecekler karbondioksite aşırı seviyede doymuş olurlar. Bu yüzden de karbondioksit bu içeceklerden kaçmaya dışarı çıkmaya çalışır.

Tüm gazlı içeceklerin içinde yer alan karbondioksit miktarı üreticiler tarafından belirlenmektedir. Bir noktada ise azalır ve tamamen tükenir. Gazoz soda gibi asitli içeceklerin asitlerinin kaçmasının nedeni de aslında bu karbondioksit eksikliğinden dolayı yaşanan ve oluşan bir sorundur.