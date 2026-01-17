HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gazze'de dondurucu soğuklar nedeniyle 27 günlük bebek hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde etkisini sürdüren aşırı soğuklarda 27 günlük kız bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocukların sayısı 8'e yükseldi.

Gazze'de dondurucu soğuklar nedeniyle 27 günlük bebek hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle 27 günlük bir kız bebeğin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kış mevsiminin başlamasından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocuk sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 464'e, yaralı sayısı bin 275'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 92 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 548'e, yaralı sayısı 171 bin 353'e ulaştı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarım kalan karne sevinci: Buz tutan gölde 2 çocuk vefat etti!Yarım kalan karne sevinci: Buz tutan gölde 2 çocuk vefat etti!
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.