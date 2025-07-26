'Gazze'de Holokostu' İsrailli askerlerden korkunç itiraf: 'Tüm yardımları toprağa gömdük ve yaktık'

Gazze'de İsrail saldırıları ve giderek derinleşen insani kriz yol açtığı gıda kıtlığı, Filistinlileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açlıkla mücadele eden yüzlerce Filistinli, bir tencere yemek alabilmek için kavurucu sıcağa rağmen saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı sırasında toplanan Filistinliler, yoğunluk oluşturdu. Ayrıca İsrailli askerlerden korkunç bir itiraf geldi.

"HER ŞEYİ TOPRAĞA GÖMDÜK, YARDIM MALZEMELERİNİ DE YAKTIK"

İsrailli askerler, Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen 1000’den fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, imha edilen kutular on binlerce yardım paketi taşıyordu. Ancak Gazze’ye girişlerine izin verilmediği için İsrailli askerler tarafından haftalarca güneş altında bekletilerek bozuldu.

KAN televizyonuna yardım tırlarıyla ilgili konuşan İsrailli subay, “Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık" diyerek olayı doğruladı.

Subay, “Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze’ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir başka subay da “Yardım mekanizması işlemiyor. Tırlar duruyor, yollar bozuk, koordinasyon yok. Şu anda dünyanın en büyük tahıl deposuna sahibiz ama buradaki ürünler taşınmazsa onları da gömeceğiz” diye konuştu.

83'Ü ÇOCUK 122 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Bu gelişmenin, Gazze’de her geçen gün derinleşen açlık ve kıtlık krizinin ortasında yaşanması dikkati çekti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122’ye ulaştığını açıklamıştı.

Gazze’de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

ABD'Lİ SENATÖRDEN ÇAĞRI

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Amerikan halkının vergileriyle İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının desteklendiğine dikkati çekerek, Beyaz Saray ve Kongreye Gazze'deki "zulüm ve açlığı" durdurmak için adım atma çağrısında bulundu.

İSRAİL HAVADAN YARDIMA DA İZİN VERMEDİ

İsrail, Gazze’ye insani yardımların girişine kısıtlama getirmediğini savunurken, Hamas’ı yardım dağıtımında yaşanan sorunlardan sorumlu tutuyor.

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yardımları havadan ulaştırmaya hazırlandığı öne sürülürken, üst düzey bir Ürdünlü yetkili BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail’den hâlâ resmi onay alınamadığını belirtti.

BM'DEN İSRAİL'E: "İNSANLIK YOK"

BM Genel Sekreteri António Guterres, uluslararası toplumun Gazze’deki insani krize karşı "kayıtsız ve eylemsiz" kaldığını vurgulayarak, “Şefkat yok, gerçek yok, insanlık yok” sözleriyle tepki gösterdi.

Guterres, 27 Mayıs’tan bu yana binden fazla Filistinlinin yardım almaya çalışırken öldüğünü ifade etti.

Bu tarihten itibaren, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Vakfı (GHF) tarafından yürütülen yeni yardım dağıtım sisteminin BM öncülüğündeki sistemin yerini alması tartışma yaratmıştı.

Kaynak: AA-NefesBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır