Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu için Kocaeli'de dev miting

Kocaeli'de bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınamak için yürüdü. Ardından Kent Meydanı'nda miting düzenlendi.

Kocaeli'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi. Merkez Bankası önünden protokol üyeleri ve 7'den 70'e yüzlerce kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getiren vatandaşlar, İsrail'i sloganlar atarak protesto etti.

Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saldırılarda katledilen Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

KOCAELİ VALİSİ VE MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Yürüyüşe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Nuh Zafer Cantürk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK başkanları ile binlerce vatandaş katıldı.

(İHA)
