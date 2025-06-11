Gazze'deki katliam saniye saniye kamerada! İsrail yardım bekleyenlere yaylım ateşi açtı: 25 ölü...

Gazze'de İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları devam ederken Netzarim Koridoru'ndan gelen görüntüler adeta kan dondurdu. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarda bulundu.

İSRAİL KALABALIĞA YAYLIM ATEŞİ AÇTI: 25 ÖLÜ...

İsrailli askerler, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nun yakınında yardım bekleyenlere ateş açtı. El Cezire'nin haberine göre İsrail'in saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

YARDIM İZNİ VERİLDİĞİNDEN BERİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'ye yardım girişine izin verilmeye başladığından bu yana İsrail yardım dağıtım bölgelerinin yakınlarında saldırı düzenliyor. Bu da yardım kuruluşlarının güvenlik konusunda endişe duymasına neden oluyor.

Bu arada Netzarim'deki saldırının yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta El Mevasi çadır kampına da kanlı bir saldırı düzenlendi.