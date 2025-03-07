Gazze’den toplu iftar görüntüleri: “Savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz”

Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar.

MISIR MERKEZLİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Gazzeliler, Ramazan ayını enkaz yığınları arasında geçiriyor. Filistinliler, Gazze Şeridi’nde enkazların arasına kurdukları iftar sofraları ile toplu şekilde oruçlarını açtılar. Mısır merkezli bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen iftar, renkli görüntülere de sahne oldu.

“SAVAŞ ATMOSFERİNDEN ÇIKARMAK İÇİN DÜZENLİYORUZ”

Sivil toplum kuruluşunda görevli olan Shahada Suleiman, "Bu mübarek ayın altıncı gününde, Mısır’ın desteğiyle yaklaşık 2 bin kişiyi hedefleyen en büyük toplu iftarı düzenliyoruz. Bu etkinliği, kıtlık günlerine tanıklık eden insanları yaşadıkları savaş ve üzüntü atmosferinden çıkarmak için düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır