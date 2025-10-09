HABER

Gazze için tarihi anlaşma imzalandı! Trump, Türkiye'ye teşekkür etti, anlaşma şartlarını duyurdu

Gazze için tarihi anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Bu süreçteki emeklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "İsrail ve Hamas barış planının ilk aşaması imzalandı. Tüm rehineler serbest bırakılacak ve İsrail askerleri belirlenen hatta çekilecek" ifadelerini kullandı. İsrail lider Binyamin Netanyahu, "Herkesin evine kavuşturacağız. Herkes geri getireceğiz" dedi.

Mısır'da devam eden Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesi müzakere görüşmelerinde önemli bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes planının ilk adımına onay çıktığını duyurdu. Trump, "Güçlü, kalıcı ve ebedi barışa giden ilk adım atıldı" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ANLAŞMAYI TRUMP DUYURDU

Dünyanın gözü kulağı Mısır'da devam eden Gazze müzakeresi görüşmelerindeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Gazze planı kapsamında gerçekleşen müzakerelerde bugün önemli bir adım atıldı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE ANLAŞMASI BUGÜN İMZALANACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın "eşi ve benzeri görüşmemiş olay" olarak aktardığı gelişmeye göre, Hamas ve İsrail arasında müzakere anlaşması bugün imzalanacak. Gelişmeyi, ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, şu ifadeleri kullandı;

İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı.Tüm rehineler serbest bırakılacak ve İsrail askerleri belirlenen hatta çekilecek.

"BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trump, Türkiye'ye teşekkür etti, "Arap ve İslam dünyası için önemli bir gün" dedi.

Trump, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayı gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyoruz.

"TÜM TARAFLARA ADİL DAVRANILACAK"

Bu, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, tüm çevre ülkeler ve ABD için büyük bir gün. Tüm taraflara adil davranılacak." dedi.

NETANYAHU: "HERKESİ EVİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump'ın müzakerelerden anlaşmanın çıktığını duyurmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Herkesin evine kavuşturacağız. Herkes evine dönecek" dedi.

