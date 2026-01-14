HABER

Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçiliyor: "Teknokrat Filistin yönetimi kurulacak, Hamas silahsızlandırılacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Gazze'deki çatışma ve savaş halini sonlandırmak için devreye soktuğu 20 maddelik planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. İkinci aşamada teknokrat Filistin yönetiminin kurulması ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi maddeler yer alıyor.

Mustafa Fidan

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WİTKOFF DUYURDU

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.

GAZZE PLANININ İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.

ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

"GAZZE TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRILACAK VE YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Witkoff, açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin bugüne kadarki gidişatına katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

