HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gazze'ye umut konvoyu: 40 farklı ülkeden 400 aktivist Trablus'tan hareket etti

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve 40 ülkeden yaklaşık 400 aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Kara Filosu, hazırlıklarını tamamlayarak yarın Libya'nın başkenti Trablus'tan yola çıktı.

Gazze'ye umut konvoyu: 40 farklı ülkeden 400 aktivist Trablus'tan hareket etti

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu, yaklaşık bir haftadır bulunduğu Libya'daki hazırlıklarını tamamladı. Başkent Trablus'tan hareket eden ve 40 farklı ülkeden yaklaşık 400 aktivist yer aldığı filoda 47 Türk vatandaşı bulunuyor.

Gazze ye umut konvoyu: 40 farklı ülkeden 400 aktivist Trablus tan hareket etti 1

40 FARKLI ÜLKEDEN 400 AKTİVİST TRABLUS'TAN HAREKET ETTİ

Konvoyda 5 tam teçhizatlı ambulans, 10 insani yardım ve 20 konteyner ev yüklü tır ile hibe edilmek üzere 10 adet minibüs tarzı araç bulunurken aktivistlerin gayesi, Gazze halkına insani yardımları ulaştırmak ve abluka altında yaşam mücadelesi veren sivillerle dayanışma göstermek.

Gazze ye umut konvoyu: 40 farklı ülkeden 400 aktivist Trablus tan hareket etti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor
New York’ta mehter gösterisine büyük ilgiNew York’ta mehter gösterisine büyük ilgi

Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze konvoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.