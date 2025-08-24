HABER

Gazze’de can kaybı 62 bin 686’ya yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 62 bin 686’ya, yaralı sayısı 157 bin 951’e yükseldi.

Gazze’de can kaybı 62 bin 686’ya yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı ve kıtlığın ilan edildiği Gazze Şeridi’nde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 64 sivilin cansız bedeni ile 278 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 10 bin 842 Filistinlinin öldürüldüğünü, 45 bin 910 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 62 bin 686’ya, yaralı sayısının 157 bin 951’e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM FAALİYETLERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 95’E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 24 saat içinde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda hastanelere 19 ölü ve 123 yaralı getirildi. Böylece yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 95’e, yaralananların sayısı 15 bin 431’e ulaştı" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

