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Gazze’de İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 98 can kaybı

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 98 can kaybının kayda geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 430’a yükseldi.

Gazze’de İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 98 can kaybı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 98 can kaybı kayıtlara geçti, bin 79 kişi de yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 246’ya, yaralı sayısı 36 bin 681’e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 430’a, yaralı sayısı 148 bin 722’ye ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 422’ye çıktı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 39 kişi yaşamını yitirdi, 849 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 422’ye, yaralananların sayısı 10 bin 67’ye yükseldi.

ÖLÜM TUZAĞI

Gazze Şeridi’nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs’tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail’in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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