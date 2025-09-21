Gazze’de son 24 saatte 5 kişi daha yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını kısıtladığı Gazze’deki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Gazze’de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 ölüm vakası kaydedildiğini açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 147’si çocuk olmak üzere 447’ye yükseldi.

Bakanlık ayrıca Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" durumu ilan ettiği 22 Ağustos’tan bu yana 32’si çocuk 169 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

(İHA)