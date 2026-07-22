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Gebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarı

Gebelik döneminde seyahat planlayan anne adaylarına önerilerde bulunan özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, seyahatin uygun zamanda ve gerekli önlemler alınarak güvenle yapılabileceğini belirtti. Riskli gebeliklerde ise yolculuk öncesi mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini vurguladı.

Gebelikte seyahat edecek anne adaylarına önemli uyarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Ertürk, gebelik döneminde seyahat etmeyi planlayan anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Gebelikte seyahatin çoğu anne adayı için güvenli olduğunu belirten Op. Dr. Derya Ertürk, özellikle gebeliğin 14 ile 28. haftaları arasını kapsayan ikinci trimester döneminin seyahat için en uygun zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Bazı gebelik durumlarında ise seyahatin önerilmediğini kaydeden Dr. Ertürk, "Erken doğum riski bulunan, vajinal kanaması olan, şiddetli hipertansiyon veya preeklampsi tanısı konulan anne adayları ile çoğul gebelikte erken doğum riski taşıyan kişilerin seyahat planı yapmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir" dedi.

Seyahat sırasında alınması gereken önlemlere de değinen Dr. Ertürk, uzun araba yolculuklarında her iki saatte bir mola verilerek kısa yürüyüşler yapılmasını tavsiye etti. Uçak ve otobüs yolculuklarında ise bol sıvı tüketilmesi, koridorda kısa yürüyüşler yapılması ve emniyet kemerinin karnın alt kısmından bağlanmasının önemine dikkat çekti.

Anne adaylarının yolculuk sırasında gebelik takip kartlarını ve düzenli kullandıkları ilaçları yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirten Ertürk, "Her gebelik farklıdır. Bu nedenle seyahat planı yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ebe(kadın doğum)
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