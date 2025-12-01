Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezona galibiyetle başladı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezonun açılış maçında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

Gebze temsilcisi, ligin son şampiyonu olan rakibini mağlup ederek sezona 3 puanla giriş yaptı. Ligin ikinci haftasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Gebze ekibi, maçın hazırlıklarına başladı. Karşılaşma, 7 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Metin Oktay Stadı’nda oynanacak.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, sporseverler pazar günü oynanacak maça davet edildi.

Kaynak: İHA