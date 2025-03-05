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Gebze Belediyesi'nden öğrencilere YKS desteği

05.03.2025 10:35
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Gebze Belediyesi, ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Gebze Belediyesi'nden öğrencilere YKS desteği

Gebze Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemde yer alan birçok madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Hürriyet ve Yavuzselim Mahallelerinde yapı kayıt belgeli parsellerin satışı, Mustafapaşa Mahallesi'nde 6306 Sayılı Kanun kapsamında bir parselin satışı, 6292 Sayılı Kanunun 8. maddesi kapsamında yapılan parsel satışları Plan ve Bütçe Komisyonu raporları doğrultusunda meclisten geçti.

Yenikent, Tavşanlı, Hacıhalil ve Kargalı mahallelerindeki parseller için hazırlanan plan değişiklikleri, Beylikbağı, Cumhuriyet, Köşklüçeşme ve Mustafapaşa mahallelerindeki plan değişikliği teklifleri, Tavşanlı Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Sultanorhan Mahallesi'ndeki sanayi alanında belirlenen taşınmazların hisselerinin satın alınmasına ilişkin teklif, İmar ve Plan Komisyonu raporları doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca mecliste, açılmamış yollarda zemin tahrip bedeli alınmasına ilişkin teklif ile Gebze'de ikamet eden ve YKS'ye ilk kez girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin belediye tarafından ödenmesi de oy birliğiyle kabul edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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