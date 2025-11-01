Gebze'de alarm verildi: 72 daire boşaltıldı! Herkesin merak ettiği iddia Belediye Başkanına soruldu: Metroyla ilgisi var mı?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de çöken ve aynı aileden 4 kişinin ölümüne yol açan bina ile çevresindeki yapılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan, devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu vurgulayarak, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirtti.

"BİNALARIN HAREKETİ VE ZEMİN DURUMU TESPİT EDİLİYOR"

Büyükakın, "Devletin tüm kurumları burada. Ne yapmaya çalışıyoruz? İki tane temel konu var ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Bir tanesi binaların hareket edip etmediği ve orada bir statik problemi olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor. Diğeri de zeminde bir şey oluyor mu onu anlamak. Hızlı bir şekilde bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı. bir faaliyet. Elimize bu bilgiler gelmeden açıklama yapmak doğru değil. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği" dedi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan, vatandaşlardan sabır istedi.

"16 BİNA, 27 İŞ YERİ VE 72 BAĞIMSIZ DAİRE TEDBİREN BOŞALTILDI"

Tedbir amacıyla genişletilen boşaltma operasyonunda, "Tedbiren 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Buralardan boşaltılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde, bir kısmı Gebze Belediyemizin desteğiyle karşılanıyor. Beş gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bir bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmayı ve resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum."

METROYLA İLGİSİ VAR MI?

Tartışmaların odak noktası olan metro inşaatıyla ilgili soruya yanıt veren Büyükakın, "Her yönüyle bakılıyor. Metro inşaatıyla ilgili var demek, ilgisi yok demek çok erken bir yaklaşım. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak. Devletin tüm kurumları tüm ciddiyetiyle burada. Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek. Bir ihmal var onun üzerinde gidilecek" ifadelerini kullandı. Devletin tüm ciddiyetiyle sahada olduğunu yineledi.

O GÜN NE OLMUŞTU?

Gebze Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı, 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş; anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ile 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekipleri, Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur'un cesetlerine ulaşmış, Dilara Bilir'i kurtarmıştı. Gece süren 19 saatlik çalışmayla baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetleri enkazdan çıkarılmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 12 bina tedbiren boşaltılmıştı.