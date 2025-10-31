Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçeside yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye ediliyor.
31.10.2025 22:40
Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
