HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze’de çöken binanın ardından kritik tarama! 1000’den fazla yapı inceleniyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın ardından bölgede endişe sürüyor. Enkaz tamamen kaldırılırken, ekipler çevredeki 1000’den fazla binada olası riskleri belirlemek için jeoradar ve hassas ölçüm cihazlarıyla yapıların adeta “röntgenini” çekiyor. 27 kurumdan 427 personelin görev aldığı bölgede, zemin hareketliliği anlık olarak izleniyor. Felakette aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda bina tedbiren boşaltılmıştı.

Gebze’de çöken binanın ardından kritik tarama! 1000’den fazla yapı inceleniyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından önceki gün başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

JEORADAR VE HASSAS ÖLÇÜM CİHAZLARIYLA İNCELEME

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yüklerken, toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.

Uzman ekipler de belirli periyotlar halinde cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

427 PERSONEL 120 ARAÇLA ÇALIŞMA YAPIYOR

Öte yandan, bölgede 27 kamu kurum ve kuruluşundan 427 personel 120 araçla çalışma yapıyor. Faaliyetlere 6 üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden 40'ın üzerinde araştırmacı katılıyor.

Ekiplerin, bölgede 500 metreye kadar alanda 1000'in üzerindeki binada taraması devam ediyor. Jeoradar ile yapıların "röntgeni" çekiliyor.

Jeodezik ölçüm cihazıyla binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler belirli aralıkla ölçülüp rapor ediliyor.
Vali İlhami Aktaş da bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümcül salgın yayılıyor: 29 kişiyi öldürdü!Ölümcül salgın yayılıyor: 29 kişiyi öldürdü!
Erzurum'da dehşet: Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kameradaErzurum'da dehşet: Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Olay anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.