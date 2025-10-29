HABER

Gebze'de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar

Gebze'de çöken ve bir ailenin enkaz altında kalmasına neden olan 7 katlı binayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Binanın altındaki eczanenin kiracısı dün binanın ön tarafından bir çökme olduğunu ve müteahhidi aradıklarını söyledi. Çöken binada dün çekilen fotoğraflar ortaya çıktı.

Kocaeli Gebze'de yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürerken; zemin katındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın, gazetecilere açıklama yaptı.

Gebze de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar 1

BİNA İLK İŞARETİ DÜN VERMİŞ

Dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirten Aydın, "Ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış.

Gebze de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar 2

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

Gebze de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar 3

'BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK'

Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında.

Gebze de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar 4

"BİNANIN ÖN TARAFINDAN SIKINTI VARDI"

Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm. Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.

Gebze de çöken binayla ilgili kahreden gerçek! İşte dün yaşananlar 5

FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü dün çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi. Kaynak: DHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

