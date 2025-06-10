HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze'de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gebze'de karpuz yüklü tır devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Sakar hakimiyetindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

AW473479_01

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Sakar olay yerinde hayatını kaybetti; araçta bulunan E.D., H.B. ve F.D. ise bulundukları yerde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AW473479_02

TRAFİK KESİNTİYE UĞRADI

Ayrıca, tırda yüklü karpuzlar yola saçıldı, kısa süreli trafik yaşandı. Ekipler tarafından yolda temizlik çalışması başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşımHayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından duygulandıran paylaşım
Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Anahtar Kelimeler:
Gebze Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Komisyon kuruldu

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Son ana dek yalnız bırakmadı! Defin işlemine böyle yardım etti

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

Sınır dışı edilmeyi kabul etmediler! Aralarında Yasemin Acar ve Şuayb Ordu da var

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

Döner yerken tavandan düşen kurşunla başından vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.