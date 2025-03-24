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Gebze'de kavga cinayetle bitti! 3 kişi tutuklandı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 22:48
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 kişinin vurularak öldüğü, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı komşular arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın cinayet şüphelisi K.E. ile olaya karışan İ.C.E. ve S.E. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gebze'de kavga cinayetle bitti! 3 kişi tutuklandı

Olay, 22 Mart 2025 günü Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga sırasında darbedilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise tabancayla vuruldu. Tabancayla vurulan Yusuf Bayrak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, darbedilen yaralılar arasında bulunan K.E. ile İ.C.E., S.E., Ö.B., A.B., H.B. ve B.B.’yi aynı gün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen 7 şüpheliden K.E., İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.B., A.B., H.B. adli kontrol şartıyla, B.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gebze kavga
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