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Gebze'de minibüsün çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapalı kasa minibüsün çarptığı Suriye uyruklu bisikletli Hamza El Casim (11), yaşamını yitirdi.

Gebze'de minibüsün çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1301/5 sokakta meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı kapalı kasa minibüs, bisikletiyle 1300 sokaktan 1301/5 sokağa dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu Hamza El Casim’e çarptı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hamza El Casim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kaza
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