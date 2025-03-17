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Gebze ile Stambolov arasında kardeşlik protokolü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
17.03.2025 10:28
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Gebze Belediyesi ile Bulgaristan'ın Stambolovo Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Gebze ile Stambolov arasında kardeşlik protokolü

Beraberindeki heyet ile Gebze'ye gelen Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız'ı kent meydanındaki makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz arasında kardeş şehir protokolünü imzalandı. "Bulgaristan ile geçmişe dayanan güçlü kardeşlik bağlarımız var" diyen Zinnur Büyükgöz, "Sanayi, teknoloji ve bilişim alanındaki tecrübelerimizi Stambolovo ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Stambolovo Belediye Başkanı, değerli mevkidaşım Sayın Adnan Yıldız ile birlikte imzaladığımız kardeş şehir protokolünün her iki kente de hayırlı olmasını diliyorum. Heyette bulunan değerli misafirlerimize de sürece katkıları için teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze
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