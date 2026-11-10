HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli yürütülen TIR kaçakçılığı soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışından Türkiye’ye getirilen TIR’ların plaka ve şasi bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü, ihracat yüklerinin ise araçlarla birlikte kaçırıldığı belirlenen soruşturmada, cezaevindeki 1 şüpheliyle birlikte toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası taşımacılık yapan TIR’ların kaçak yollarla ülkeye sokulması, resmi belgede sahtecilik ve kaçak eşyanın ticari amaçla satın alınması suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen TIR’ların plakalarının değiştirilerek gümrük girişlerinde araçlara yerleştirilen takip sistemlerinin söküldüğü tespit edildi.

Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı 1

TIR'LARI KONYA'DA PARÇALAMIŞLAR

Soruşturmada, başta Gürcistan olmak üzere çeşitli ülkelerden Türkiye’ye getirilen çekici ve yarı römorkların takip sistemlerinin sökülerek izlerinin kaybettirildiği belirlendi. Kaçırılan araçların Konya’ya götürüldüğü, burada parçalanarak yedek parça olarak kullanıldığı veya plaka ve şasi bilgilerinin Türkiye’de kayıtlı başka araçların bilgileriyle değiştirilerek 'change' yöntemiyle piyasaya sürüldüğü ortaya çıkarıldı. Teknik takip, saha araştırmaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, baz istasyonu verileri ve kriminal incelemeler sonucunda şüphelilerin 20 ayrı olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı 2

14 ÇEKİCİ VE 3 DORSEYE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ve 3 dorseye el konuldu. Yurt dışından getirildikten sonra Türkiye’de kayıtlı eski araçların şasi bilgileri işlenerek 'change' yapıldığı belirlenen 6 çekici ile Türkiye’de tescilli olmasına rağmen şasi bilgilerinin değiştirildiği tespit edilen 6 çekici de ele geçirildi. Böylece toplam 14 çekici ve 3 dorseye el konuldu.
Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı 3

107 BİN METREKAREDEN FAZLA KUMAŞ KAÇIRILDI

Şüphelilerin karıştığı olaylar arasında, Kırgızistan’a ihraç edilmek üzere hazırlanan 20 IBC içerisindeki toplam 21 ton saf asetik asidin kaçırılması da yer aldı. Gürcistan’a gönderilmek üzere sevk edilen 1262 kap içerisindeki toplam 86 bin 12 metrekare kumaşın TIR’larla birlikte yurt içinde kaçırıldığı belirlendi. Rusya’ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram ağırlığındaki kumaş kimyasalının ise kaçırılmak istendiği sırada ele geçirildiği bildirildi.
Gebze merkezli TIR kaçakçılığı operasyonu: 13 şüpheli yakalandı 4

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 Kasım 2026 tarihinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 4, Kocaeli’de 1, Sakarya’da 1, Şırnak’ta 3, Konya’da 2, Bolu’da 1 ve Edirne’de 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Başka suçtan cezaevinde olan bir şüpheliyle birlikte soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandıKırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı
Osmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralıOsmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.