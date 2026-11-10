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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. (56) isimli kadın yakalandı.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda ise uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. gözaltına alındı.

2 HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale uyuşturucu
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