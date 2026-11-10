Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. (56) isimli kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda ise uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. gözaltına alındı.
Jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.