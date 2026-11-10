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Osmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan direklere çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralanırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Osmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırım üzerindeki direklere çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü yürüttükleri çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaza
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