Osmaniye’de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırım üzerindeki direklere çarparak durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü yürüttükleri çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.