Gebze’de metruk evde yangın çıktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki tek katlı metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA